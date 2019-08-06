Наградили лучших в День строителя

Министерство строительства Иркутской области выбрало самых профессиональных среди штукатуров, маляров, плотников. В конкурсе, который стартовал в конце июня, участвовали специалисты крупных строительных компаний. Целью было не только сделать качественный ремонт в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, но и повысить престиж труда рабочих специальностей. Телекомпания АИСТ являлась информационным партнером конкурса, и сегодня исполнительному директору Павлу Степанову вручили благодарственное письмо.