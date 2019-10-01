Начинающие мастера ораторского искусства выступили в рамках проекта «Многоголосье Байкала»

Сохранить традиции языка и культуру речи. Школьники, студенты и другие начинающие мастера ораторского искусства выступили перед широкой публикой в рамках проекта «Многоголосье Байкала».

Навыками, благодаря которым она покорила сибирского зрителя, первый диктор иркутского телевидения Лилия Шарыпова делится с юными ораторами. «Ушки», «Насос», «Маятник головой» — все это не просто набор слов, а упражнения, которые помогают уверенно и четко разговаривать и держаться на публике. Благодаря занятиям школьники с одинаковой уверенностью читают и нестареющую классику, и современную драматургию.

Алине Трифоновой всего 16. Но она уже дала множество мастер-классов по ораторскому искусству, а этим летом посетила Австрию, где обучалась телевизионному мастерству. Сейчас Алина заканчивает 11 класс и уже вовсю готовит себя к работе в медиа-сфере. Девушка признается: полученные в школе навыки по технике речи — самые важные в ее жизни.

Алина ТРИФОНОВА, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА «МНОГОГОЛОСЬЕ БАЙКАЛА»: Я на протяжении уже многих лет занимаюсь сферой медиа, и, когда Лилия Сабировна показала мне афишу сегодняшней программы, я решила, что буду выступать здесь. И сегодня я буду рассказывать людям о таком навыке, как ораторское искусство.

Александр Марков, ученик 47-го центра образования читает стихотворение Иосифа Уткина не только для гостей события. Прямую трансляцию выступлений наблюдали жители Иркутской области. Произведения Александра Вампилова, Владимира Скифа, Иосифа Уткина и других признанных иркутских литераторов помогают чтецам не только красиво говорить, но и понимать культуру Сибири. Проект «Многоголосье Байкала» направлен на сохранение национальных языков и развитие культуры разных народов, проживающих в Иркутской области, а также на выявление талантливых людей.

Марина ДОРОХОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «МНОГОГОЛОСЬЕ БАЙКАЛА»: Проект родился из проекта на протяжении пяти лет, мы реализовывали проект «Хочу все знать» по преподаванию русского языка как неродного, по работе с иностранцами. И пришли к выводу, что у нас много культур, много общего, и мы пришли к выводу, что создадим проект, объединяющий наши культуры.

В рамках «Многоголосья Байкала» чтецы будут демонстрировать свои собственные проекты. До марта 2020 года запланированы мастер-классы, выступления, встречи с мастерами ораторского искусства. Участвовать приглашают всех жителей области. После чего организаторы хотят провести литературный конкурс среди авторов и переводчиков.