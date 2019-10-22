Начинающие фермеры смогут получить до 2 миллионов рублей

Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на открытии выставки «Агропромышленная неделя». Какие еще планы по развитию агропромышленного комплекса озвучили, расскажем далее.

На открытии юбилейной, 25-й, выставки «Агропромышленная неделя» собрались более ста представителей сельскохозяйственных предприятий. Это хозяйства Иркутской области и других близлежащих регионов. Фермеры признаются: год был непростым. Тем не менее, урожай получили на уровне прошлогоднего. Особенно преуспели в заготовке кормов.

Надежда НОВОБРИЦКАЯ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Мы 2-3-летний запас кормов сделали. Поэтому нам перспектива развития животноводства обеспечена. Трудновато было по картофелю, по овощам, но все справились.

Наибольшие трудности испытали хозяйства, которые попали в зону летних паводков. На компенсацию ущерба Федерация выделила 475 миллионов рублей. Еще 900 миллионов рублей из регионального бюджета пойдут на поддержку граждан, занимающихся сельским хозяйством для личных нужд. Всего на поддержку агропромышленного комплекса выделяют 3,5 миллиарда рублей, в том числе 2 миллиарда 700 миллионов из областного бюджета. В этом году в Иркутской области впервые реализуют новое направление господдержки — «Агростартап». Благодаря ему владельцы созданных в 2019 году фермерских хозяйств смогут получить до 2 миллионов рублей на развитие предприятия.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Выделяются достаточно серьезные деньги для того, чтобы начинать стартапы крестьянского фермерского хозяйства. Кроме этого, у нас разработано больше десятка других программ. Это и по зерносушилкам, это и по строительству новых молочно-товарных ферм, которые на сегодняшний день активно развиваются. Мы за последние 3 года в 4 раза увеличили количество ферм.

Еще одно направление развития сельского хозяйства — поддержка экспорта региональной продукции. В рамках проекта создают новый бренд для предприятий Приангарья. Это позволит укрепить позиции продукции Иркутской области на международных рынках.

Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Создание международного бренда «Baikal Natural», то есть байкальский натуральный продукт. Сегодня этот бренд проходит регистрацию в Роспатенте. И к моменту начала нашей международной выставки в Пекине, это будет с 4 по 6 ноября, мы уже представим бренд Иркутской области международного уровня.

Сейчас в Иркутской области завершается уборочная кампания. На 2020 год уже засыпано 100 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур. В будущем фермеры региона ожидают более высокий урожай.