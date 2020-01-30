На заседании общественной палаты Иркутской области обсудили изменения в Конституцию

На заседании общественной палаты Иркутской области обсудили изменения в Конституцию30.01.20
Послание президента и изменения в Конституцию страны. Такую тему сегодня обсуждали на заседании общественной палаты Иркутской области. Главная мысль — все предложения от главы государства верные, но о них необходимо рассказывать и объяснять и делать это во взаимодействии с муниципальной и региональной властью.
Галина ТЕРЕНТЬЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
В эту работу активно должны включиться все: члены общественной палаты, наши региональные общественные партнеры, ну и, конечно, общественные палаты, которые у нас созданы.
Заседание было открытым, то есть любой желающий мог высказать свою точку зрения. Поэтому и обсуждение получилось эмоциональным. Особенно когда дело коснулось правок в Конституцию страны. Мнения были разные: как за, так и против. Некоторые собравшиеся высказывали мысль, что изменения главного документа страны должны быть точечными, а не пакетными. Напомним, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию намечено на 12 апреля.
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