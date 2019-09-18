На сессии Заксобрания приняты законопроекты о мерах поддержки пострадавших от паводка жителей Иркутской области

На сессии Заксобрания приняты законопроекты о мерах поддержки пострадавших от паводка жителей Иркутской области

18.09.19

На сессии Законодательного собрания Иркутской области парламентарии рассмотрели большой блок социально важных вопросов. Они касались мер поддержки жителей территорий Иркутской области, которые пострадали от паводка прошедшим летом. Все эти законопроекты приняты в окончательном чтении. Это, в том числе, освобождение от оплаты электроэнергии на время восстановительного периода, предоставление льгот по уплате транспортного, имущественного налогов.

 

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сейчас мы добиваемся скорейшей и наиболее эффективной реализации всех тех законов, которые мы сейчас приняли.

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