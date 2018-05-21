На площади около торгово-развлекательного комплекса «Модный квартал» открылась книжная ярмарка

Несмотря на сложности, традиционное майское мероприятие все-таки состоится. Генеральным спонсором стала Иркутская нефтяная компания.

В этой ярмарке около торгово-развлекательного комплекса «Модный квартал» принимают участие 42 издательства не только из Иркутска, но и из других регионов России. В будний день здесь уже несколько десятков ценителей книг. Так сегодня стартовал книжный фестиваль «#Иркнига». В этом году традиционное майское событие было под угрозой срыва.

Александр ВЕРХОЗИН, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ «#ИРКНИГА»: Фестиваль, который собран по крупицам. У нас очень много организаторов, было очень тяжело собирать. Вот это такой фестиваль, к которому подключаются многие люди доброй воли, и за это им огромное спасибо.

Генеральным спонсором фестиваля стала Иркутская нефтяная компания. В программе лекции, круглые столы, Чемпионат по чтению вслух, и конечно, презентации книжных серий. Сегодня среди гостей известные российские издатели.

Александр ТКАЧЕНКО, ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАСТЯ и НИКИТА»: Книжные фестивали прежде всего нужны людям, которые эти книжки пишут и издают, потому что есть возможность встретиться друг с другом пообщаться, узнать тех, кого не знал раньше, повидаться с теми, кого знал раньше, но не видел давно, поделиться планами. Может быть совместные проекты замутить. И естественно, читателям, простым людям от этого прямой профит.

Каждый найдет среди книжного богатства то, что давно искал. Для маленьких читателей здесь организовали детскую программу и творческие мастерские. Ярмарка, лектории и площадки фестиваля «#Иркнига» будут работать еще два дня.