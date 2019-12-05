На острове Конном в Иркутске заливают каток

Самый большой каток начали заливать в Иркутске. На острове Конном круглосуточно работают сотрудники «Иркутскавтодора». Трудиться начали еще 10 дней назад. Из-за непростого для заливки рельефа сначала пришлось свозить на остров снег, чтобы сделать так называемую подушку. Теперь ее проливают водой, это будет черновой слой. А уже после возьмутся за основной, который затем отшлифуют спецтехникой. На подготовку катка на Конном уйдет 700 кубометров холодной и столько же горячей воды. Впереди еще 10 дней и ночей непрерывной работы. В этом году форму катка немного изменили. Но его площадь осталась прежней — 4 тысячи квадратных метров.

Владимир ПРЕЛОВСКИЙ, ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА: Оставили такую зону для пешего трафика, потому что не все приходят покататься, кто-то приходит с ребятишками отдохнуть на детской площадке, на ледяных горках, на ледяном лабиринте. В Октябрьском округе дворовых катков будет более 25-ти, это хоккейные коробки, которые находятся внутри дворовых территорий. Также традиционно мы подготавливаем бесплатный каток для катания в микрорайоне Солнечный, где ледокол «Ангара». Антон ПУСТЫННИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА МУП «ИРКУТСКАВТОДОР»: Лед будет обслуживаться в течение всего периода времени, то есть до марта, как функционирует каток. Как раз вот эта ледозаливочная машина, она будет в надлежащем состоянии, потому что после того, как покатаются на льду, например, около 500 человек, лед уже приходит в негодность. Поэтому мы его подливаем, постоянно держим под контролем качества.

На острове Конном построили новое здание проката коньков. Теперь за раз в помещении может поместиться 700 человек. Появятся там также ледовые скульптуры — персонажи советских мультфильмов — и две горки. А на площади сегодня установили и украсили елку. Официальное открытие катка состоится 22 декабря в 17.00. Во время новогодних каникул вплоть до 10 января на острове будут проходить праздничные программы.