На месте кинотеатра «Чайка» в Иркутске возведут поликлинический комплекс

Здание бывшего кинотеатра «Чайка» в Иркутске снесут и построят поликлинический комплекс. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев. Что на этом месте собирались строить раньше и почему решение изменили, расскажем далее.

Кинотеатр «Чайка» открыл свои двери в далеком 1974-м. 44 года здесь показывали комедии, триллеры и романтический фильмы. Закрыли его два года назад, и вот во что превратилось здание буквально за два года. Километры размотанной кинопленки и даже десятки целых, но уже никому не нужных лент «Мосфильма».

Но решение нашли. И даже два. Сначала здание бывшего кинотеатра хотели реконструировать и открыть там молодежный центр, но передумали. Сейчас жителям этого района намного больше необходима поликлиника.

Анастасия ГАММ, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА:

Это, безусловно, будет очень удобно, потому что старая детская поликлиника очень маленькая. Население у нас растет, становится нас больше. Но поликлиника с очень тесными коридорами, маленькими кабинетами, душными. Не располагает принимать такое количество пациентов, сейчас которых наплыв идет. И, конечно, если будет новое здание – это, конечно, будет удобнее для мам и для ребятишек.

Анастасия живет буквально в соседнем доме от действующей поликлиники, в ней же и работает врачом акушером-гинекологом. И не понаслышке знает, сколько малышей с каждым годом появляются на свет в этом районе. Она сама мама двоих детей и уверена: поликлиника — лучшее решение. Сейчас лечебное учреждение располагается в трех зданиях: два двухэтажных деревянных и третье здание, которое построили еще в 1887 году для детского приюта. Между тем район разрастается на глазах. Новостройки появляются и заселяются здесь каждый год.

Руслан БОЛОТОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

К сожалению, тот поликлинический комплекс, детский поликлинический комплекс ни по площади, ни по состоянию не позволяет оказывать услугу качественную и правильную на территории этого округа. Рядом нет более или менее подготовленных и вообще земельных участков как таковых.

Именно по этой причине территорию бывшего кинотеатра решено отдать под строительство новой детской поликлиники.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Инициативной группой города предложено демонтировать кинотеатр и спланировать работы по строительству детской поликлиники. Сегодня после нашего штаба останутся все заинтересованные лица, и мы сформируем дорожную карту, и я ее своим решением буду утверждать. И дальше работаем согласно плану.

В этом году откроют для работы новые 9 и 8 поликлиники, начнут строить поликлинику ИАПО, в список для строительства включат 10 поликлинический комплекс. И еще порядка 6 медицинских объектов возведут и реконструируют в 2020-м.



