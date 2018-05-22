На Маратовской развязке появится прямая четырехполосная широкая магистраль

Ход работ проконтролировал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Маратовская развязка. Здесь вновь дорожная техника. Идет второй, заключительный, этап реконструкции. За несколько месяцев автолюбители областного центра уже оценили новую схему движения. Теперь малое кольцо предназначено только для общественного транспорта, личный двигается по новой дороге. Второй этап предусматривает строительство двухполосного съезда с улицы Рабочей и такого же с улицы Ангарской.

Андрей ПОНОМАРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА — НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Машины, которые выезжали на кольцо и машины с Рабочего штаба — происходила, так скажем, точка конфликта. Теперь мы добавляем еще по две полосы с той и этой стороны. Это необходимо для маневра, будет время перестроиться . Еще раз повторюсь — это позволит гораздо быстрее проходить кольцо и пропускная способность станет выше.

В скором времени здесь появится прямая четырехполосная, а главное широкая магистраль. Не забыли и о пешеходах. Будет установлено два перехода и тротуары, протяженность которых 912,5 метра. Сегодня на объекте ход работ оценил мэр города Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Все понимаем, что это очень важный узел. Мы в прошлом году начали реконструкцию. Сейчас необходимо довести до логического завершения., что бы удобно ездить.

Кроме того, возле поликлиники № 9 будет благоустроена парковочная зона. Как пояснил подрядчик, дорожные работы не станут помехой для автомобильного движения. Основная их часть будет вестись в ночное время. Завершить второй этап реконструкции Маратовской развязки планируется уже летом этого года.