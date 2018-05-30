На юге Иркутской области могут снять особый противопожарный режим

Об этом сегодня заявил руководитель регионального МЧС Валентин Нелюбов по итогам облета Иркутского района.

На борт вертолета МИ-8 поднимаются сотрудники регионального МЧС во главе с начальником управления Валентином Нелюбовым. Сегодня по плану — мониторинг пожарной обстановки в Иркутском районе. За минувшие сутки в Приангарье ликвидировано 6 возгораний. Через полчаса после взлета открывается такая картина.

Вертолет завис в 10 км от поселка Малое Голоустное. Валентин Нелюбов отмечает, по этому очагу будет проводиться проверка, ведь он очень быстро разрастается. За сутки площадь увеличилась до 70 га. К счастью, угрозы населенному пункту нет. Над ликвидацией огня сегодня работают 30 спасателей: 7 парашютистов и 23 человека лесной охраны. Специалисты уверяют — к вечеру пламя будет локализовано.

С 15 апреля в южных районах Приангарья и с 15 мая в северных на территории региона действует особый противопожарный режим. В это время запрещено сжигать сухую траву и разводить костры. Уже на земле Валентин Нелюбов подводит итоги действия этих запретов.

Валентин НЕЛЮБОВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: С начала пожароопасного сезона количество лесных пожаров сократилось практически в два раза, в 12 раз сократились площади. это мы сравниваем уже с прошлым годом. на 25% снизилось количество пожаров в жилье у населения. это все итоги деятельности особого противопожарного периода. К сожалению, 76 человек мы вынуждены были привлечь к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

В прошлом году эта цифра была в 3 раза больше. Сегодняшний мониторинг показал, пожароопасный период миновал. А это значит, что в ближайшее время специалисты направят предложение правительству Правительству Иркутской области о снятии особого режима в южных районах региона. На севере запреты будут действовать до 15 июля.