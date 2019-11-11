На иркутских и шелеховских АЗС взяли пробы топлива

А у вас есть претензии к качеству бензина? В Иркутске и Шелехове сегодня взяли пробы топлива на разных АЗС. Бензин АИ-92 и дизельное топливо проверят по разным показателям. Это и наличие серы, и октановое число, и отсутствие недопустимых веществ. Именно эти параметры и влияют на бесперебойную работу двигателя машины. Представители Союза автомобилистов Сибири при участии Иркутского центра стандартизации и метрологии в рамках Европейской недели качества в прошлом году первый раз взяли пробы нефтепродуктов. Тогда на двух АЗС выявили нарушения, владельцы заплатили штраф.

Алексей ШАБАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА АВТОМОБИЛИСТОВ СИБИРИ: На сегодня это 1% от годового оборота АЗС и минимум 500 тысяч рублей. Сумма внушительная. Как показывает практика, на крупных АЗС топливо качественное, потому что обороты большие.

Результаты проверки бензина и дизельного топлива озвучат в конце недели. Испытания топлива пройдут в аккредитованной лаборатории.