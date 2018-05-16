На базе главного управления МЧС региона прошли публичные слушания

Поводом для встречи послужили массовые закрытия торговых центров в области. В ходе проверок сотрудники надзорных ведомств выявили более 1700 нарушений.

Уже на протяжении месяца бизнес Андрея Машанова простаивает. В помещении, где находится спортивный клуб, во время проверки не сработали системы пожаротушения и дымоудаления. Нарушения оперативно устранили, но двери центра до сих пор закрыты.

Андрей МАШАНОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Технически мы все равно закрыты, вчера было заседание в Свердловском суде и наше дело передали теперь в Кировский суд. Юридически это означает, что еще месяц мы будем закрыты, и будут приниматься меры по нам. Мы терпим убытки, кроме того, я вынужден сотрудников отправить в отпуск без содержания, и это очень сложная ситуация для нашей компании. Каждый день сотрудники моей компании мне звонят, спрашивают, когда они смогут выйти на работу,а я не могу дать им четкий ответ.

Такая ситуация сложилась у многих предпринимателей. В Иркутской области запрет наложили на деятельность 9 торговых центров. Пока даже приблизительная сумма убытков бизнесменов неизвестна.

Алексей СОБОЛЕВ, ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»: Таких цифр сегодня нет, поскольку это посчитать довольно сложно. Тем более, что эта цифра с каждым днем, понятно, что она увеличивается, этот ущерб связан с неким простоем, отсутствием бизнеса. И с теми затратами, которые сегодня предпринимателям многим приходится нести, чтобы дооборудовать свои помещения средствами пожаротушения, газо, дымоудаления, сигнализациями, многими другими системами.

Чтобы помочь предпринимателям устранить нарушения в максимально короткие сроки, МЧС сегодня проводит публичные слушания. Обсуждают не только очевидное: необходимость соблюдать правил пожарной безопасности, но и то, как принятые меры отражаются на жителях области. И не всегда стороны сходятся во мнении.

Виктор КОНДРАШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У нас так может дойти до того, что во многих районах может не оказаться торговых центров. Я же вот из жизни. «Новую дачу» закрыли, у нас весь Байкальский тракт, все, кто ездил, представляете, какое недовольство населения, остались без продуктов питания. То есть магазин «Слата» сам не виноват, а виноват арендодатель. Тем не менее, вся территория планово осталась… пошла нагрузка в другие магазины.

Сейчас сотрудники МЧС приступили к повторным проверкам. Если собственники зданий устранят все нарушения, их работа возобновится — как это уже произошло с торговыми центрами СильверМолл и Юбилейный.

Валентин НЕЛЮБОВ, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сколько это будет по времени, пока сказать не могу, потому что это будет зависеть оттого, насколько собственники торговых центров, многофункциональных зданий, насколько они будут скоро и быстро устранять то, что им предписали. Если на сегодняшний день говорить, то работа ведется очень активная. Практически, если говорить о том, что кто-то говорит «я ничего делать не буду» — такого нет.

С 26 марта по 28 апреля 2018 года сотрудники МЧС проверили 395 объектов по всей Иркутской области. Более половины из них работали с нарушениями правил пожарной безопасности. В общей сложности инспекторы выявили более 1700 нарушений. И при этом проверки продолжаются. Как отметили в региональном МЧС, практика такого взаимодействия с предпринимателями будет продолжаться, пока ситуация не нормализуется.