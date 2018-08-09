Музыкальный театр готовится встретить гостей фестиваля «Звёзды на Байкале» в обновлённом виде

В фойе второго этажа театра начался демонтаж потолка и замена электропроводки.

Помимо этого будут почищены люстры, как в фойе, так и в зале, и заменены старые «лампочки Ильича» на более современные светодиодные.

Татьяна МЕЗЕНЦЕВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА им. Н.М. ЗАГУРСКОГО: Этот ремонт мы ждали и деньги нам на него выделили. Там проблема в том, что после 89-го года после того как построилось это здание, когда театр приехал сюда. Как люстры были повешены и больше там почти тридцать почти ничего не делали. Эти деньги нам с 14-го года выделяются поэтапно, потому что сумма там большая, там тридцать с чем-то миллионов, поэтому каждый год нам выделяются деньги на эти ремонтные работы, и мы их осваиваем.

В этом году будет освоено чуть более тринадцати миллионов рублей. Помимо описанных работ, будет проведён капитальный ремонт в балетном классе, после чего начнутся занятия.