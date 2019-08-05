Мусорный коллапс охватил Иркутск и Иркутский район

Жители сразу нескольких районов жалуются на свалки, в которые превратились контейнерные площадки. Отходы не вывозят совсем либо делают это нерегулярно. К кому обращаться с жалобами? Ведь управляющие компании больше не отвечают за мусор.

Груда мусора, которая уже захватывает проезжую часть и ближайшую детскую площадку. Такую картину жители микрорайона Юбилейного наблюдают из своих окон уже более двух недель. Пенсионерка Валентина Ивановна признается: с такой проблемой сталкивается впервые. Раньше жила в другом микрорайоне, там вопросов с вывозом мусора не возникало.

Валентина КУБАРСКАЯ, ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА ЮБИЛЕЙНОГО: Тут вообще отовсюду везут. И вообще сваливают все полностью. И вонь несусветная. Вот там дальше тоже мусор. Проходишь — задыхаешься просто. Особенно дождь когда идет, а потом солнце. И вообще уже вот вторую неделю такая штука.

Кстати, в этом квартале расположены три мусоросборника. До отказа заполнены все. Это не просто мусорные площадки, а самые настоящие свалки. По словам жителей, тут появились крысы и насекомые, а стаи бродячих собак пугают прохожих. Более того, рядом с мусорной площадкой расположена детская. Люди всерьез опасаются, что голодные животные начнут нападать на детей.

Елена ЗЕЛЕНОВА: Вы знаете, я сама из Москвы, я приехала в гости. Вижу бардак, и мне это не очень нравится. Вы знаете, было до этого чисто. Я уже месяц здесь. и вот последние пять дней тут такое вот.

А это уже поселок Луговое. Проблемы с вывозом мусора появились и тут. Еще недавно по частному сектору ходила спецмашина. Теперь, по словам жителей, баки, наполненные доверху, могут стоять по несколько дней.

Алена КУЗНЕЦОВА, ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ЛУГОВОЕ: Вот здесь с этой мусоркой не так давно это произошло. Мусорку до этого вывозили, вот в данный момент бак очень полный, уже недели две, наверное, не вывозится. Баки вывозили, вывезли, сначала их не было. Потом привезли, и все это наполнилось.

Соцсети полны жалобами из разных мест Иркутска и Иркутского района: Ново-Ленино, микрорайон Солнечный, поселок Березовый. Представители регионального оператора пояснили: проблемы возникли по нескольким причинам. Где-то сменился оператор вывоза. И, как например в Луговом, уходя он забрал с собой контейнеры. Где-то решают проблему с графиком работы машины, которая забирает отходы.

Андрей ПУЦИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО РТ-НЭО, г. ИРКУТСК: От жителей поступали жалобы на ночной вывоз. То, что люди спят, окошки открыты, соответственно, мусоровозы приезжают, это им мешает. Вместе с тем наслоилась еще и проблематика в том, что поменялся у нас перевозчик, который не совсем качественно выполнял свою работу.

В ведомстве заявили, что ситуацию взяли на контроль и уже заняты решением проблемы. Ну а пока люди живут рядом с переполненными баками.