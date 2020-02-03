Морозы сменятся плюсовой температурой, прогнозируют синоптики

Настоящая весна придет в Иркутск в выходные дни. В городе ожидают плюсовую температуру. Метеорологи прогнозируют оттепель. А вот непрофессиональные синоптики и вовсе говорят о ранней весне.

Двухлетний еж по кличке Рэмбо — знатный предсказатель. Правда, совершенно непубличный. На камеру даже общаться отказывается, почти сразу свернулся в колючий клубок. Еще бы, как нам объяснили работники Иркутского зоосада, у Рэмбо и его мохнатых друзей сегодня выходной. Тем более ранний приход весны зверек уже предсказал накануне: он охотно выбежал из своего домика.

Анастасия СТОЦКАЯ, РАБОТНИК ИРКУТСКОГО ЗООСАДА: Раньше Рэмбо никогда не ошибался. Были случаи, когда он оставался в домике, говоря, что еще холодно, так и весна рано не приходила. А сейчас он вылез и сказал, что готов к весне, и тепло вроде как уже ожидается, я смотрела по прогнозу.

Верить ежу можно: его предсказания подтверждают и профессиональные метеорологи. Хотя еще до ближайших выходных сибиряков погода сильно испытает на выносливость. В Иркутске температура ночью опустится до -30, -35, а на севере и вовсе до -45 градусов. А затем постепенно с середины недели понемногу начнет теплеть.

Юлия ЯНЬКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА: До конца недели температурный фон будет только повышаться, в западных и южных районах днем ожидаем -5, -10. А в выходные не исключаем оттепели.

И все же метеорологи советуют не забывать, что на календаре зима и оттепель — еще далеко не весна. Одевайтесь теплее и берегите себя!