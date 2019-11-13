Молодые тренеры Иркутска получат социальную поддержку

Молодые специалисты должны оставаться в муниципалитете. Для тренеров подготовлены меры социальной поддержки, которые позволят после окончания вуза устроиться на работу в учреждения спорта и получить денежные выплаты.

В этой группе тренируются мальчики в возрасте 7 лет. С самого детства их учат не только защищать себя, но и становиться настоящими мужчинами. Для начала разминка, а после основные занятия.

Александр Широков учится на 4 курсе и уже три года тренирует детей. Выступает судьей на соревнованиях разных уровней. Рукопашный бой выбрал неслучайно: отец Александра много лет занимается этим видом спорта.

Александр ШИРОКОВ, ТРЕНЕР по РУКОПАШНОМУ БОЮ: Одна из самых главных профессий, которые есть, — это работа с детьми. Это очень перспективно и для саморазвития очень полезно работать с детьми. Участвовать в их развитии, в их мышлении, это формирует их как людей. Не каждый спортсмен может тренировать, это особый навык, который дается не всем. Не каждый может работать с маленькими детьми, со взрослыми людьми. И я считаю, поддерживать их надо.

По поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова в комитете по социальной политике города разработали документ, по которому молодым специалистам положена единовременная выплата 100 тысяч рублей. Это касается тренеров, которые устраиваются в учреждения физкультуры и спорта областного центра.

Дмитрий ЭВЕРТ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ и СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Молодые специалисты, кто получил либо среднее специальное образование, либо высшее образование. Единственное условие — это возраст до 30 лет. При поступлении в муниципальное учреждение в сфере физической культуры и спорта именно. Имеют право написать заявление и получить до 31 декабря такую поддержку.

Такая мера позволит мотивировать молодежь остаться работать в родном городе и привлечь на работу в муниципальные учреждения: ФОКи, спорткомплексы, центры единоборств.