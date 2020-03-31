Молодые предприниматели Иркутска оказывают помощь пожилым горожанам

Помочь пожилым и маломобильным гражданам. В Иркутске заработала горячая линия общероссийского народного фронта. Позвонив туда, можно оставить заявку и вызвать волонтеров. Добровольцы помогут приобрести продукты и лекарства, а также могут сделать другие важные дела, которые сейчас для сидящих дома пожилых людей недоступны. К этой всероссийской акции сегодня присоединились и молодые предприниматели.

Сыр, рыжиковое масло, мед, молоко, хлеб, вареники — всего с десяток наименований. Все свежее, домашнее. Этот набор продуктов сделан местными предпринимателями. Помочь пенсионерам и нуждающимся решили сами. При этом свои дела в условиях кризиса тоже идут сложно.

Денис КЛИМЕНТЬЕВ, МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, МАСЛОДЕЛ: Не скажу, что мы терпим убытки. Мы недополучаем прибыль. Потому как сейчас вся операционная деятельность парализована. У нас отменились почти все мероприятия, закрыты почти все магазины, кроме одного. 30-40 человек — это нельзя назвать каким-то критичным количеством. Мы делаем то, что мы можем сделать. Я не скажу, что мы от сердца отрываем. Такие объемы мы можем потянуть.

Упаковывать продукты помогают волонтеры. Они же чуть позже и будут разносить их по адресам. Кроме еды, нуждающихся ждут и веселые открытки со словами поддержки.

Никита РОССОВ, СЫРОВАР: Мы желаем здоровья и просим не выходить из дома, чтобы пережить эту ситуацию и вместе прийти в новый мир. В добрый мир, где можно гладить козочек, играть с ними и делиться хорошим настроением.

Настроение у Валентины Спицыной хорошее. Болячки пока не беспокоят. Хотя, возможно, дама, несмотря на свои 84 года, просто бодрится перед гостями, которые у одинокой пенсионерки бывают редко.

Валентина СПИЦЫНА, ИНВАЛИД ВТОРОЙ ГРУППЫ, ДИТЯ ВОЙНЫ: Живу как живу, ребята. Так и живу. Одна. Встаю, печку топлю. А когда давление скачет, то лежу, не встаю. Мерзну. Ну, с «батарейкой» вон той живу. В магазин раз в месяц хожу.

Волонтеры работают ежедневно. В квартиры, чтобы избежать прямого контакта с пожилыми людьми, не заходят. Пакеты с продуктами оставляют у дверей. Сделать заявку можно по телефону горячей линии помощи пожилым или маломобильным гражданам — 8800 200 3411.

Анастасия ДУБРОВИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА: Помимо того, что волонтеры приносят продукты и лекарства, волонтеры могут погулять с домашними животными или помочь оплатить услуги ЖКХ по интернету.

Получив пакет с гостинцами, Валентина Викторовна попросила еще об одной небольшой услуге: «Если можно, хотя бы одного мальчика, чтобы чурочки порубить. Дровишки сделать. Ну, хотя бы две чурочки. Необязательно срочно и сейчас».



