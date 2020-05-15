Молодежный центр могут открыть в иркутском Академгородке

Вместо бывшего кинотеатра «Чайка» в Иркутске могут построить детскую поликлинику. А для молодежного центра депутаты городской думы ищут альтернативную площадку. О том, какие есть варианты и как решалась судьба бывшего кинотеатра, наш следующий материал.

Все здания 5 городской больницы разрознены, часть из них деревянные с аварийным фундаментом. Между корпусами взрослой больницы жилые дома, подлежащие сносу. Комитет по градостроительной политике готовит проект межевания земли, по плану получится почти 2 гектара, на них разместят новые корпуса. Но на детскую поликлинику места все равно не хватит. Сейчас она ютится в многоквартирном доме. Пациенты теснятся в узких коридорах, врачи, чтобы принять всех, работают в одном кабинете в три смены. Вместо положенных 2,5 тысяч квадратных метров, здесь только 650. Детскую поликлинику поместили сюда временно 25 лет назад.

Ольга КЛЕВЦОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ:

Это здание, которое предполагалось под кафе и которое было приспособлено под поликлинику. И таких этажа два, вот он первый и второй. Кабинеты маленькие, можно пройти посмотреть.

На втором этаже в медкабинеты переоборудованы квартиры. Здесь должна быть кухня, а сейчас комната для кормления детей. О социальной дистанции в очередях речи быть не может.

Решение, куда переселить поликлинику, которая существует не по нормам СанПиНа, уже есть. Временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев поручил разместить ее на месте бывшего кинотеатра «Чайка». Вокруг этого здания уже больше года идет спор: возвести новую больницу или реконструировать в молодежный центр. Сегодня депутаты городской думы еще раз осмотрели здание «Чайки».

Евгений СТЕКАЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА:

На мой взгляд, надо сносить. Наша задача, как муниципалитета, мы вот сейчас посмотрели со стороны на эту всю ситуацию, проанализировали, очевидно, здесь необходимо строить детскую поликлинику. Земельный участок, который будет сформирован после сноса «Чайки», его будет достаточно. Тогда мы здесь большую детскую поликлинику получим, которая в принципе, если люди привыкли, что она находится на Шмидта, 20, тут буквально 200 метров и будет новый корпус.

По мнению депутатов, разрушения уже необратимы, здание старое, не отвечающее нормам для нового молодежного центра. Но вариант, где создать такой центр, тоже уже есть. Например, в Академгородке существует дом культуры «Юбилейный», не все его помещения используются. Если сделать ремонт, то получится современный культурно-досуговый центр. Ищут депутаты и другие площадки для учреждения молодежи. По словам представителей городской власти, на согласование, проектирование и постройку новой больницы уйдет около двух лет.



