Молодые и амбициозные. У каждого за плечами реализованные проекты и большие планы на будущее. Молодежное правительство Иркутской области подвело итоги уходящего года. С октября 2019 года действует 4 созыв. Туда вошли представители общественных организаций области. На региональном уровне проведены мероприятия проектов «Лига дебатов», «Добро на Байкале», просветительские акции «Географический диктант» и «Географический квиз», также получены гранты на реализацию проектов в сфере энергетики. Помимо этого, создана рабочая группа по подготовке нового проекта «Стажировки для студентов Иркутской области».

Артем МИРОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА по МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Государственная программа выстроена таким образом, чтобы как можно больше вовлекать молодых ребят в деятельность органов исполнительной власти. Молодежное правительство — это как раз тому пример. И как раз уникальная возможность для молодых ребят попробовать себя в роли дублеров министров и тем самым понять для себя, чем в будущем заниматься: или быть госслужащим, или работать в бюджетной сфере, или заниматься бизнесом, или заниматься общественной деятельностью.

Елизавета КУПРЯКОВА, ДУБЛЕР МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Для меня молодежная политика — это помогать нашим сверстникам, помогать ребятам, которые также активны и неактивны в своей деятельности.