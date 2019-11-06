Могут ли посторонние проникнуть в детские сады Иркутска?

Безопасность в детском саду — миф или реальность? Трагический случай в Нарьян-Маре, когда мужчина в неадекватном состоянии убил ребенка, дал повод задуматься, стоит ли беспокоиться за детей, которые посещают дошкольные учреждения Иркутска. Наши корреспонденты узнали, как работает пропускная система и может ли посторонний проникнуть в детсад.

На этих кадрах видно, как мужчина средних лет стремительно подходит к детскому саду в городе Нарьян-Мар, абсолютно беспрепятственно проникает внутрь учреждения и, поднявшись по лестнице, заходит в группу. В это время воспитанники готовились ко сну. Через несколько секунд произошла трагедия. Пьяный мужчина нанес ножевые ранения шестилетнему мальчику. Это случилось 31 октября. Как оказалось, он позвонил в звонок и его без вопросов пустил охранник. Сейчас правоохранительные органы разбираются в ситуации, обвиняемый задержан.

А это детский сад на улице Байкальской в Иркутске. Пропускной контроль начинается еще за территорией учреждения. Прежде чем попасть во двор, необходимо открыть электронный замок. У каждого родителя свой индивидуальный ключ. Можно позвонить в звонок. Тогда при входе встретит охранник и откроет в том случае, если личность родителя будет подтверждена. В дошкольном учебном заведении 25 камер видеонаблюдения, так что незамеченным непрошеный гость точно не окажется.

Херел ШИВИТ-ООЛ, ВАХТЕР ДНЕВНОЙ СМЕНЫ: Вот по этим камерам видеонаблюдение ведем детского сада нашего. То есть где, что, как, что происходит на улице. А это у нас музыкальный зал, в данное время идет занятие.

Во время коллективных занятий в спортивном и музыкальном залах воспитанники также под контролем. За безопасностью в детском саду следят круглые сутки. Днем работает вахтер, а вечером его сменяет сторож. Обязателен обход территории здания и улицы. Запасные выходы также в зоне видимости камер, без надобности их не открывают. Попасть в детский сад родители могут только через основной центральный вход. В учреждении есть тревожная кнопка на случай непредвиденных ситуаций.

Оксана ПОДОСИННИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №20 «РОСИНКА» г. ИРКУТСКА: С 9 утра и до 6 вечера у нас находится вахтер в дошкольном учреждении, который осуществляет пропускной режим, который фиксируется в журналах для посетителей. У нас все родители имеют электронные ключи, и посторонние люди у нас посещают дошкольное учреждение через звонок, который проходит на вахту, и вахтер или дежурный администратор открывают двери.

Департамент образования Иркутска постоянно проводит плановые и внеплановые проверки детских садов города. После трагического случая в Нарьян-Маре с сотрудниками дошкольных учреждений и родителями провели инструктаж, что необходимо делать для безопасного пребывания детей.

Ольга БОРЗЫХ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Во всех дошкольных учреждениях были проведены инструктажи на рабочем месте по безопасности в дошкольной образовательной организации, еще раз вся работа была проверена. Ну, и администрацией города проводится немало мероприятий и денежных средств выделяется на то, чтобы периметральное ограждение привести в соответствие, чтобы все оборудование, которое стоит учреждении, было исправно и работало, своевременно устраняли поломки.

Специалисты обращаются к родителям с просьбой всегда быть бдительными. И при массовом входе в детский сад смотреть, кто находится рядом. Если человек незнакомый или вызывает подозрения, обратиться к руководству учреждения. Потому как уберечь ребенка от опасности может обычная внимательность и неравнодушие.