Мода на редкие имена

Семейная пара называли дочь в честь литературного персонажа из романа о волшебников. Теперь в Иркутске живет Гермиона Петровна.

Школьники в замешательстве. В 11 «А » на имя Никита отзываются зразу 4 молодых человека. После уточнения у преподавателя к выполнению упражнения приступает одинадцатиклассник Михайлов. Затем, стойку на руках повторяют тезки. Ребята признаются, к такой шутке, с которой сыграла судьба они уже привыкли.

Николай Михайлов, ученик школы №1: Нас учителя все время разделяют. Например, ко мне они могут обратиться как Никита, к другому Никита Сергеевич, к третьему еще как-то. Это понравилось моему брату. Родители никогда не говорили , как хотели меня назвать. В роддоме , когда родился, мой брат подошел и сказал :»Его назовём Никитой».

Никита с греческого языка переводится — победитель. Людей с этим именем характеризуют как добрых, творческих, общительных, а так же целеустремленных и настойчивых. Все четыре Никиты из 11 «А» с этим согласны и стараются соответствовать. Опытные педагоги рассказывают, это не редкость в учебной практике, когда в одном классе сразу несколько человек с одним именем.

Татьяна Черкашина, заместитель директора по воспитательной работе школы №1: Бывают такие классы, вот в частности мой. У нас 4 Никиты, две Дианы, две Алисы. Стоит учителю посмотреть в журнал и назвать имя, сразу две головы поднимают или говорят вдвоем. Это смех вызывает. Когда сначала классный руководитель приходит, конечно, надо запомнить.Потом, они же все индивидуальные.Каждый имеет свой характер.

Популярный интернет портал провел исследования самых частых имен среди россиян. Первое место среди мужчин занимает — Александр, Сергей, Дмитрий, среди женщин — Елена, Ольга, Наталья. Иркутская область от этих тенденций не отстаёт. А в соседней Бурятии, например, распространено имя — Эржена и Баир, в Красноярске — Иван и Олеся. Выбор имени зависит и от времени, в котором мы живем. В службе ЗАГС рассказывают — мода на имена тоже имеет место быть.

Инга Трофимова, начальник центрального отдела службы ЗАГС: Мы по архивным книгам видим, что в 40е-50е года были популярны имена — Светлана, Нина. Анатолий. Сейчас, ближе к нашим годам. Такие имена, которые относятся к истории Российского государства и русского народа , даже до славянские имена — Елисей, Добрыня.

Одним из популярных женских имен на протяжении 20 лет остается Анастасия, а вот некогда распространенное — Елена, сейчас почти забыто. А к 2023 году за партами Никит, Алис и Диан сменят дети с именами Виктория, Софья, так своих детей назвали 62 семейные пары Иркутской области, еще 90 окрестили ребенка именем — Артем, 63- Максим. но есть такие, кого запомнят не только педагоги — Гермиона, Весна, Забава.