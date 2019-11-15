Многодетным семьям Иркутской области выплатят детское пособие в течение следующей недели

Полтора месяца ожиданий и ощущение неизвестности. Многодетные мамы в Иркутской области не получили пособие на третьего ребенка до трех лет за октябрь и ноябрь. В чем причина и когда выплатят столь необходимые семье деньги?

Екатерина — многодетная мать. Именно задержка выплаты пособия на третьего ребенка заставила ее обратиться в нашу редакцию с просьбой помочь разобраться с проблемой. Последний раз денежную помощь выплатили в сентябре. Уже больше месяца Екатерина находится без финансовой поддержки. И подобных обращений было огромное количество.

Екатерина: В сентябре были последние выплаты в размере 9915 рублей. После этого выплат не поступало. Звоним в любое госучреждение, в какое бы мы ни обращались, они нас все отпинывают, ждите 26-го, нас кормили 26-м числом, потом ждите до 30-го. И они сказали: вот Москва не подписала документы, Москва деньги не выслала, ну в общем, все в таком формате. Денег нет в бюджете, финансирования не было.

Действительно задержка финансирования из Москвы была, поясняет министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов. И на это тоже есть причины. Главная — это резкое увеличение заявлений на выплату таких пособий. В бюджет заложили сумму на основании данных с прошлого года. А это 3500 детей. Летом 2019-го детей, нуждающихся в пособии, стало 5000, а в октябре эта цифра достигла отметки почти в 9000. Выплаты осуществляются за счет софинансирования: 79% от суммы поступает из федерального бюджета, а 21% идет из областного бюджета. Поэтому понадобилось время, чтобы решить вопрос дофинансирования необходимого числа на федеральном уровне. Также произошел внезапный рост заявлений на пособия на третьего ребенка от матерей, чей доход ниже прожиточного минимума.

Владимир РОДИОНОВ, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Для того чтобы получить федеральные деньги, нужно было внести изменения и корректировки в федеральный бюджет, чего мы и ждали, и 12 ноября было подписано распоряжение правительства РФ, где Иркутской области предоставлены недостающие средства до конца текущего года — 125 миллионов рублей. Я понимаю, что мы доставили определенные беспокойства семьям, проживающим в Иркутской области. Кто данную меру соцподдержки получает, приношу свои извинения. Обещаем, что в ближайшие дни всю ту сумму, которую не получили, она будет доведена до многодетных семей, они ее получат. В течение следующей недели все выплаты полностью за октябрь, ноябрь на территории Иркутской области будут полностью произведены.

Кроме того, министерство проанализирует ситуацию с резким увеличением заявлений на выплаты в этом году, и эту информацию обязательно учтут при планировании бюджета на следующий год.