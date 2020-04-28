Многодетные семьи иркутского микрорайона Первомайский получили продуктовые наборы

Многодетные семьи иркутского микрорайона Первомайский получили продуктовые наборы28.04.20
200 продуктовых наборов для нуждающихся многодетных семей микрорайона Первомайский в Иркутске собрал депутат городской думы Василий Донских. Сегодня он вместе с волонтерами доставил продукты и антисептики адресатам.
Василий ДОНСКИХ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА:
Ко мне обратились клуб одиноких матерей, многодетные семьи и попросили, чтобы мы организовали такую акцию. Я просил наших предпринимателей городских, и мы вместе собрали очень приличные продуктовые наборы и средства гигиены. Это не закончится 200 и более наборов, к нам будут поступать заявки, мы все желания наших жителей осуществим.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.