Мнение иркутян об обращении главы государства

Вчера Владимир Путин выступил с обращением к народу в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом. Президент рассказал о дальнейших мерах борьбы с пандемией. Мы спросили у жителей Иркутска, что они думают об этой ситуации и как относятся к подобным мерам?

— Самое главное, чтобы у нас не было распространения этой болезни дальше.

— Самое главное то, что поддержку оказывают и семьям с детьми.

— Забота о людях, я так понимаю, в первую очередь их здоровье, все нормально, позитив.

— Выходные, 7 дней дома можно провести, сделать дела, которые давно откладывал на потом.

— Пока что карантин, точнее выходные, которые были объявлены президентом, не являются обязательным для всех. Если бы был объявлен карантин с запретом передвижения, это было бы эффективно. Плюс неделя на отдых — слишком маленький, так как инкубационный период больше, чем неделя.

— Быть осторожными, предпринимать все меры к этому. Нужно беречь друг друга.

— Важно спокойствие, чтобы пережить этот период.

— Сохранять оптимизм. Все будет хорошо.