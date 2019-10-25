Мэр областного центра поздравил автомобилистов МУПов Иркутска с профессиональным праздником

Грузовой, пассажирский, специализированный, личный — все это о транспорте. Водители России отмечают свой профессиональный праздник. О тех, для кого водить — призвание, а автомобиль — не просто средство передвижения, наш следующий материал.

Именно отсюда работники смены отправляются на выезд. Перед трудовым днем инструктаж и организация процесса. С помощью спецтехники, в которой сами водители разбираются до мельчайших деталей, дороги Иркутска расчищают от снега, гололеда.

Александр ТИХОМИРОВ, ВОДИТЕЛЬ 1 КЛАССА МУП «ИРКУТСКАВТОДОР»: Обрабатываем проезжую часть, подметаем проезжую часть, после подметания убираем скопившийся мусор. Мы делаем город чище.

В «Иркутскавтодоре» работают почти 400 водителей. Спецтехника непроста в обращении и, чтобы управлять железными погрузчиками, асфальтоукладчиками и другими, нужна не только профессиональная подготовка, но и особый подход и, конечно, опыт. Правильно организовать работу персонала, мотивировать водителей, распределить, сколько автомобилей отправить в тот или иной район города, особенно зимой — тоже задача не из простых.

Борис Антипов руководит процессом работы «Автодора» в Свердловском округе Иркутска и рассказывает: ежедневный и нелегкий труд, который выполняет коллектив предприятия, конечно же, заслуживает уважения и благодарности.

Борис АНТИПОВ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА по ПРОИЗВОДСТВУ МУП «ИРКУТСКАВТОДОР»: От нашей работы, от работы наших водителей зависит жизнь наших горожан, безопасность проезда и многое другое. И, конечно, от наших водителей многое зависит, поэтому нашим людям важно говорить спасибо.

Сегодня в торжественной обстановке автомобилистов муниципальных предприятий города поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Это все непросто. Это техника, это работа на дороге, это быть участником движения и понимать, что от тебя зависит жизнь тех людей, которых ты везешь, всех окружающих. Это не просто развлечение, еще раз повторяю, это серьезная работа. И поэтому с огромным удовольствием я вас всех поздравляю.

Дмитрий Бердников наградил водителей за их нелегкий труд и отметил: в Иркутске ежегодно продолжают обновлять парк муниципального общественного транспорта и эту работу продолжат.