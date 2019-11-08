Мэр Иркутска поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Они стоят на страже порядка и каждый день защищают нас. Полицейские отмечают профессиональный праздник. Ежегодно растет доверие к сотрудникам внутренних дел, общество все активнее помогает в их работе. О тех, благодаря кому Иркутск остается городом безопасным, наш следующий материал.

Хрупкая, но смелая. В 8.45 она уже на службе. Елена Чугина — майор полиции из Иркутска уже 19 лет работает в органах внутренних дел. Начинала в 2000 году с должности помощника участкового. И за это время добилась немалых высот. Четкий распорядок дня, большой круг обязанностей — такая работа не тяготит женщину.

Елена ЧУГИНА, СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №7 МУ МВД РОССИИ «ИРКУТСКОЕ»: Наверное, это была мечта с детства. После просмотра мультика «Дядя Степа» я, видимо, так прониклась этим мультиком, что тоже захотела помогать людям. Самое главное качество — это выносливость. Все-таки не каждый человек может работать по 12 часов в сутки, ведь у нас бывает, что и выходных нет.

10 ноября сотрудники внутренних дел всей страны отметят профессиональный праздник. Это 102-я годовщина со дня основания советской милиции. В этом же году исполняется 300 лет российской полиции, образованной еще в царские времена. В Иркутске работает 10 отделов полиции. В гарнизоне областного центра несут службу порядка трех тысяч сотрудников. Из них более 600 — женщины.

Андрей ЖБАНОВ, НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ МУ МВД РОССИИ «ИРКУТСКОЕ»: Прежде всего, это очень самоотверженные люди, которые трудятся действительно на благо населения города Иркутска, самоотверженно, порой не считаясь с личным временем, с любовью к своей профессии. Вырастают настоящие профессионалы.

В торжественной обстановке в преддверии праздника сотрудников внутренних дел поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он вручил благодарности и почетные грамоты полицейским. Дмитрий Бердников отметил: на работу в МВД идут те, для кого понятия совесть, честь и долг — не пустые слова. И научиться мужеству, готовности защитить каждого невозможно.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Как было сказано во время создания народной милиции, она создана из народа, создана для народа, и сегодня очень приятно отметить, что вы рядом с народом, рядом с нами. Работа сложная, работа, которую трудно переоценить, и, как правило, случайные люди в ваших структурах не задерживаются. Здесь нужно иметь особый склад характера, знания, навыки. И спасибо вам огромное за вашу работу.

Елена Чугина также получила награду из рук мэра. В следующем году майор полиции отметит 20-летие службы.