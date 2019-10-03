Мэр Иркутска поздравил коллектив Иркутского медицинского университета

Статус университета Иркутский медицинский получил в 1995 году. Образовательное учреждение всегда было одним из самых ведущих не только в Иркутске, Сибири, но и во всей России. Ведь в этом вузе не только дают знания, но и плодотворно занимаются наукой. Торжественные мероприятия, посвященные столетию Иркутского медуниверситета, прошли сегодня и в художественном музее города. Поздравил коллектив вуза мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он вручил работникам медуниверситета почетные грамоты и благодарности.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Я хочу пожелать, чтобы эти славные медицинские традиции развивались и процветали в нашем городе, чтобы люди старшего поколения передавали молодым свои знания и опыт, чтобы сохранялась преемственность и спустя много-много лет, еще через 100 лет, выступая здесь, тогдашний глава города сказал бы: Иркутск — город медицинский благодаря Иркутскому государственному медицинскому университету. С праздником!

Поздравления в честь векового юбилея Иркутского государственного медуниверситета сегодня принимали и от международных коллег. У памятника основателю иркутской неврологической школы Хаим-Бера Ходоса собрались делегации из Монголии, Индии, Бурятии, Тывы, Китая. В дань памяти к бюсту выдающегося медика возложили цветы.