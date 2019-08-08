Мэр Иркутска посетил детский оздоровительный лагерь «Байкал»

Куда отправить ребенка летом, чтобы и скучно не было, и времени зря не терял? Таким вопросом в жаркий сезон задаются многие родители. «Эколог » и «Байкал» — муниципальные лагеря отдыха, где каждую смену отдыхают более 120 детей.

Здесь раздается звонкий детский смех и постоянно идут веселые игры. Лагерь «Эколог» в поселке Листвянка на берегу Байкала пользуется огромной популярностью. Одна смена длится 2 недели, в сезон таких смен 5. Все находят себе занятия по душе: развивающие игры, уход за огородом, пение, спортивные активности и, конечно, самое любимое — вечерние дискотеки. Вожатые знают, как заинтересовать своих подопечных.

Лариса АЛХУНСАЕВА, НАЧАЛЬНИК ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЭКОЛОГ»: У нас проходит уже 4 смена, отдыхают 84 ребенка. У нас на каждой смене своя программа, вот сейчас у нас программа творческая идет – «Байкал-Арт». Они занимаются творчеством, рисуют, лепят, поют, танцуют, играют в волейбол, пионербол, спортивные игры.

А это уже другой муниципальный оздоровительный лагерь — «Байкал» — в поселке Молодежном. Гостей встречают яркими танцами и общим флешмобом. Здесь оборудовали спортивную площадку с резинополом, такой никогда в лагере не было. Кроме того, в следующем году дети смогут посещать настоящий клуб. Специалисты уже приступили к реконструкции старого помещения. Большие игровые залы, танцплощадка — это место станет точкой притяжения. Рядом разместят беседку для мероприятий на свежем воздухе. Проект директор лагеря выбирала сама. А разработали его вместе с клубом молодых архитекторов Иркутска.

В гости к детям сегодня приехал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил: сохранять муниципальные лагеря необходимо. А такие площадки — хороший способ провести время увлекательно и с пользой.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Преимущество неоспоримое, мы один из немногих городов, которые сохранили муниципальные лагеря для детей. И мы будем эту практику продолжать, мы будем развивать инфраструктуру, работать. Посмотрите, с каким удовольствием дети приезжают, отдыхают. Здесь у нас полноценный отдых организован, и в двух лагерях у нас более 700 детишек отдыхают.

Самое главное, говорит мэр, это мнение детей об отдыхе. И сегодня оно положительное.