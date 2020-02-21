Мэр Иркутска ответил на самые острые и волнующие общественность вопросы

Традиционная пресс-конференция мэра Иркутска Дмитрия Бердникова состоялась. Глава города почти два часа отвечал на самые острые и волнующие общественность вопросы. Журналисты в неформальной обстановке смогли получить разъяснения по темам, которые долгое время не сходят со страниц и экранов средств массовой информации.

Самые актуальные темы. Журналисты не стесняются затрагивать вопросы, которые будоражили общественность на протяжении прошедшего года, да и всех пяти лет. Один из самых острых — точечная застройка. Столица региона славится своей деревянной архитектурой в центре города. И застраивать ее очередными многоэтажками недопустимо. Кроме центральной части, лакомые кусочки — это территория бывшего ИВВАИУ и иркутский ипподром. Мэр Дмитрий Бердников отвечает: в 2018 году внесли изменения в генеральный план, которому необходимо четко следовать. Так, администрация Иркутска буквально на днях предотвратила точечную застройку на пересечении улиц Чкалова и Чудотворской.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Власть должна четко в этом вопросе идти рука об руку с жителями. Это не пустые слова, это действительно так. Иначе мы никогда не уйдем от постоянной системы раздражения. Ведь этот вопрос касается жилья каждого из нас. Потому что в тех объемах и в тех темпах, которых хаотичная застройка двигалась, ни одна инфраструктура никогда не поспеет.

С одной из проблем не просто точечной застройки, а незаконного строительства столкнулись жители дома на улице Пискунова, 40. История этих людей гремит на всю Иркутскую область. Когда вместо гаража 12 лет назад возвели многоэтажку, продали квартиры людям в ипотеку, а теперь решением суда за баснословные деньги — 350 миллионов рублей — сами собственники должны снести дом. 11-этажное здание построено с колоссальным набором нарушений, жить там небезопасно. Но его жителям просто некуда пойти, они стали заложниками ситуации. Дмитрий Бердников обозначил план по решению проблемы.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Нужно сейчас пойти в суде добиться проведения новой экспертизы. И мы готовы взять затраты по экспертизе на себя, чтобы людям облегчить эти задачи. И тогда нам потребуются деньги, нужно устранить эти недостатки в здании, и люди спокойно смогут жить. Решать спокойно и без эмоций.

Спокойно и без эмоций необходимо решить ситуацию и с общежитием бывшего ИВВАИУ. 4 семьи после расформирования училища остались жить в здании, но никаких документов у них нет. Сейчас оно в плачевном состоянии, там нет нормальных коммуникаций. Администрация города предоставила людям жилье из маневренного фонда. Но семьи отказываются покидать аварийный дом. Мнения разделились, и в обществе винят то власти, то самих жильцов. Мэр высказал свою позицию.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Они сейчас стали заложниками ситуации «а вот как все плохо, как все сложно, как все не решается». Здесь очень серьезный вопрос. Это 4 семьи, которым мы действительно готовы помочь, никто не отказывался, но вы не забывайте, что еще есть несколько тысяч семей, которые официально в сложных условиях живут. Расселить, да. Помочь, поддержать, вплоть до того, что в судебном порядке помочь.

Конечно, кроме проблемных вопросов, говорили о многом: реализация национальных проектов и федеральных программ. Иркутск, кстати, в них преуспел. Ежегодно в больших объемах ремонтируют дороги, дворы, благоустраивают общественные пространства. На 2020-й темпы снижать не собираются. Спрашивали журналисты и о проделанной работе. За пять лет город действительно преобразился, и этого нельзя не заметить, подчеркивают представители СМИ. И все же, как сам Дмитрий Бердников видит свою работу, он отвечает коротко.