Мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился со студентами ИРГУПСа
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Мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился со студентами ИРГУПСа

13.02.19

Обсудили вопросы самой разной тематики. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников сегодня встретился со студентами ИРГУПСа. Общение в таком формате проходит уже четвертый раз подряд. Молодые люди рассказали о своих внеучебных проектах — это волонтерство, экологические акции, спортивные мероприятия, трудоустройство на время летних каникул. Также задали вопросы главе города. Большинство из них касались транспортной темы, а именно: стоимости проезда, возможных льгот на перелеты авиатранспортом. Также обсудили и проблему безналичного расчета на городских маршрутах. Мэр города пообещал: эту систему обязательно введут, в том числе во всех коммерческих автобусах. Все острые темы необходимо обсуждать и обговаривать, отметил глава города. И это обязательно будут делать на специальных площадках.

 

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Мы вас слышим, мы готовы с вами встречаться. Не просто встречаться в аудиториях, так как я сейчас, приходя в ваш вуз что-то обсуждать, а действительно слышать ваши инициативы, вовлекать вас в те процессы, которые у нас в городе проходят, связанные с молодежью, и те процессы, где вы сможете найти себе место. Может, мы о чем-то не знаем. Все это должно обсуждаться, все это должно реализовываться.

 

На встрече поговорили и о трудоустройстве молодежи, поддержке молодых специалистов. Обсудили также состояние дорог, конкретно вопрос касался реагентов, которыми в зимнее время посыпают трассы. Дмитрий Бердников подчеркнул: общение нужно сделать продуктивным и открытым, чтобы молодые люди тоже участвовали в формировании той городской среды, в которой они живут.

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