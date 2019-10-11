Мэр Дмитрий Бердников проверил благоустройство дворов в Октябрьском округе Иркутска

Как должен выглядеть идеальный двор? Жители Октябрьского округа Иркутска точно знают ответ на этот вопрос. Ведь именно они выбирали, проектировали и разрабатывали концепцию благоустройства придомовых территорий. Ремонт завершается, и результаты коллективного решения можно увидеть своими глазами.

Это не просто двор, а парк посреди трех домов в Октябрьском округе Иркутска. Просторный, с современными сооружениями, светодиодным освещением, безопасной многофункциональной и двумя детскими площадками. Именно таким этот двор хотели видеть его обитатели. Контролировали каждый день, и вот результат превзошел все ожидания. В завершении образа своего идеального двора жители высадили 104 дерева.

Евгения МАТВИЕНКО, ЖИТЕЛЬ ДОМА №31 на ул. ВОЛЖСКОЙ: До этого у нас стояла вот эта горка, был небольшой комплекс во дворе, там был просто пустырь, как для выгула собак. Мы разработали эту территорию, какие комплексы необходимы, какие ребятишки, каких возрастов, и это все учли.

А это двор на улице 6-й Советской. Здесь благоустройство полностью завершено. Спортплощадка, бордюры и тротуары для прогулок с колясками — малая часть того, что сделано за летний сезон. Кроме того, отремонтировали проезжую часть. И в дождь проблем с лужами больше не будет: смонтировали водоотведение. Ход проведения работ проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он рассказал: за 4 года жители и подрядчики смогли совместно решать важные вопросы, поэтому, даже если во время ремонта возникают замечания, их удается сразу устранять.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: В каждом дворе жители принимают активное участие и в заявках, и в проектировании, и что очень важно, что на этапе приемки тоже жители присутствуют. Потому что, как правило, всегда такой большой и комплексный ремонт, существуют какие-то замечания, какие-то пожелания, но в целом работа идет согласно нашему плану, и самое главное, что жители довольны.

В этом году в Октябрьском округе Иркутска приводят в порядок 39 дворовых территорий, а 12 из них комплексно. Кроме того, продолжается благоустройство сквера в микрорайоне Байкальском и парка «Солнечный». А совсем скоро завершится второй этап реконструкции историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора».