Митинг памяти десантников

Сегодня в Иркутске вспоминали десантников, погибших при исполнении воинского долга в Чечне. На мемориале Вечный огонь прошел митинг памяти.

1 марта 2000-ого года бойцы приняли неравный бой с вооруженным формированием в Чечне. 84 десантника погибли, преградив собою путь боевикам, рвавшимся через Аргунское ущелье в Дагестан. Среди погибших десантников был и наш земляк, уроженец Усть-Кута Андрей Шерстянников. Как и остальные бойцы он был посмертно представлен к награде Герой России. Ему было 24 года.