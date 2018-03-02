Митинг памяти десантников

Митинг памяти десантников02.03.18
Сегодня в Иркутске вспоминали десантников, погибших при исполнении воинского долга в Чечне. На мемориале Вечный огонь прошел митинг памяти.
1 марта 2000-ого года бойцы приняли неравный бой с вооруженным формированием в Чечне. 84 десантника погибли, преградив собою путь боевикам, рвавшимся через Аргунское ущелье в Дагестан. Среди погибших десантников был и наш земляк, уроженец Усть-Кута Андрей Шерстянников. Как и остальные бойцы он был посмертно представлен к награде Герой России. Ему было 24 года.
Игорь Бруслин, член совета Иркутского регионального отделения союза десантников России:
История показала, что нас очень хорошо научили умирать за Родину. Идет время, сегодня к этой задаче прибавилась еще одна задача не менее важная — суметь достойно жить за Россию, за Россию- матушку, как бы нас не давили, чтобы с нами не делали. Сегодняшнее мероприятие это нужно вот этим ребятам молодым ребятам, которые стоят здесь пришли сегодня, чтобы они знали нашу историю.
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