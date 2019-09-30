Митинг-концерт в поддержку Сергея Копылова состоялся в Иркутске

Митинг-концерт в поддержку Сергея Копылова состоялся в Иркутске

30.09.19

Митинг-концерт в поддержку бывшего мэра Ольхонского района Сергея Копылова состоялся в Иркутске. На площади у дворца спорта «Труд», несмотря на дождь, собрались более тысячи человек. Организаторы приговор Копылову называют «байкальским правовым беспределом». На митинге выступили известные иркутские общественники, юристы и музыканты. По их мнению, Сергея Копылова незаконно приговорили к трем годам лишения свободы.

 

Сергей ПЕРЕВОЗНИКОВ, СООРГАНИЗАТОР МИТИНГА:

Можно бесконечно все охранять, при этом когда все вокруг ухудшается. А можно сохранять и развивать. Вот мы хотим, чтобы от охраны пришли к сохранению и к развитию.

Маргарита ПОДКОРЫТОВА, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА:

То, что происходит сейчас, какая повестка у нашего митинга — это выразить позицию к тому, что я не хочу, чтобы так происходило в моей стране, в моем городе. Мне хочется сказать, что мы поддерживаем Копылова. Ну и мы верим, что закон и справедливость у нас есть.

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