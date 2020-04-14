Минспорта региона запустило акцию «Готовимся к ГТО дома»

Минспорта региона запустило акцию «Готовимся к ГТО дома»

14.04.20

Самоизоляция с пользой! Минспорта региона запустило акцию «Готовимся к ГТО дома». На официальном аккаунте в социальных сетях будут выкладывать специальные ролики. Так, первое упражнение на развитие техники по подъему гири показал президент федерации гиревого спорта Прибайкалья Андрей Солонин. Впереди занятия по гибкости. Это тоже входит в норму сдачи ГТО. Также предлагают всем желающим принять участие в акции и выкладывать свои попытки под хэштегом #готовимсякГТОдома. Лучшие ролики наградят приятными сувенирами. Впрочем, специалисты уверены, что эта акция пойдет на пользу всем: от мало до велика. Ведь упражнения рассчитаны не на профессионалов, а на любителей.

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