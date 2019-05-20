Хотят помогать, но часто не знают как. Министерство лесного комплекса начало обучение добровольцев, которые помогают тушить таежные пожары. В дальнейшем этих неравнодушных людей вооружат не только знаниями, но и специальной экипировкой.

Сегодня в учебном классе лесхоза Иркутской области собрались те, кому эти знания необходимы. Около 50 человек добровольцев проходят первичный инструктаж. Этим людям небезразлична судьба нашего региона.

Михаил КУТЕЛЕВ, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Вот недавно прошли в Иркутске масштабные лесные пожары. И, как показала практика, очень много людей в Иркутске, готовых на подвиги. Я вот смотрел по всем мессенджерам, сразу полетело: волонтеры, давайте все вместе побежим тушить пожар. Куча народу сорвалась, и, насколько мне известно, кто-то покалечился, кто-то надышался. Помимо желания сотворить подвиг, нужны еще знания и навыки, чтобы эти подвиги совершать.

Совершать подвиги нужно, но для этого необходимы знания и навыки. Это кадры с недавно прокатившихся по региону лесных пожаров. Люди в футболках и с канистрами воды рискуют своей жизнью, спасая лес. Между тем подходить к огню в обычной одежде нельзя, находиться в лесу ночью категорически запрещено. Это опасно для жизни, и, как говорят знающие люди, главная задача добровольца — «вернуться с тушения пожара целым и невредимым».

Евгений ПУШМИН, КОМАНДИР АВИАЦИОННОГО ЗВЕНА ИРКУТСКОЙ БАЗЫ АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ: Последние 6 лет активно наблюдаю становление добровольческого движения в нашей области, как раз с года 2015, когда горели сильно пожары на Байкале. Для людей это, естественно, было болью, когда их любимые места выгорают дотла. И они именно тогда начали серьезно формироваться в отряды. Помню отряд 1508, он официальным стал. А дальше это пошло уже, как лавина. Год от года все нарастает и нарастает добровольческое движение.

Кроме первичного инструктажа, собравшимся показали, как оказывать первую помощь пострадавшим. В дальнейшем каждый из них получит собственное обмундирование, у каждого будет доступ к складу со специальными ранцевыми огнетушителями, мотопомпами и пожарными рукавами. И в случае необходимости эти люди смогут оказать помощь, так необходимую в первые минуты, и спасти леса, дома и жителей.