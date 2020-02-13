Мини-футбольный уик-энд ожидает иркутян

С пятницы по воскресенье в областном центре соберутся любители этой игры. На паркете дворца спорта «Труд» пройдут этапы трех различных турниров. Главный, конечно, второй тур первенства России. Участвуют четыре команды: две из Читы, улан-удэнский «БакалАвтоТрак» и иркутская «ИрАэро». Сейчас иркутяне — лидеры в турнирной таблице. Но гости из Бурятии отстают ненамного. Интересно будет и во время другого соревнования. Ведь лучшего определят среди студенческих дружин. В общем, поклонников мини-футбола ожидает трехдневный спортивный праздник.

Максим ОРОБЕЙ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ в ВУЗЫ»:

С 2019 года мы начали сотрудничество с региональной федераций футбола. И вот совместно мы будем делать для студентов такой праздник для студентов и болельщиков. Раньше вузовские соревнования проходили тускло.

Андрей ТУЛАЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР МФК «БАЙКАЛАВТОТРАК» (УЛАН-УДЭ):

Три матча у нас. Все они будут непростыми. Надо будет очень сильно постараться, чтобы турнирное положение исправить. Ну и, конечно, взять реванш у хозяев, у «ИрАэро».

Юрий САМУСИК, ЧЛЕН ИСПОЛКОМА ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В воскресенье после матчей первой лиги будет очередной тур первенства Иркутской области. 4 матча в день зрителям обеспеченно. Мы бы очень хотели, чтобы зрители пришли посмотреть.