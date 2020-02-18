Мини-футбол: «ИрАэро» разгромил «БайкалАвтоТрак»- 8:3

Без шансов для соперников. Так выступили игроки мини-футбольного клуба «ИрАэро» на домашнем туре первенства России. В трех играх «летчики» набрали 9 очков из 9 возможных и укрепились в лидерах турнирной таблицы. Так основной конкурент в борьбе за первую строчку улан-удэнский «БайкалАвтоТрак» был разгромлен — 8:3. Нападающий иркутян Александр Кривов четырежды отличился в этой встрече. Всего на его счету 12 голов, и он возглавляет список лучших бомбардиров подгруппы Восток. За три дня матчей их посмотрели несколько тысяч человек. По словам представителей региональной федерации футбола, его «зальная версия» очень популярна. 19 команд играют на первенстве области, десятки в турнирах своих городов. Кто-то просто по вечерам любит побегать с друзьями.

Юрий САМУСИК, ЧЛЕН ИСПОЛКОМА ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У нас много снега, а в мини-футболе погода неважна. Залы в принципе доступны. 2-2,5 тысячи рублей в час. Состав команды небольшой. Если у тебя есть 5-10 человек, это уже команда. Даже если нет спонсора, то каждый скинулся по 200 рублей, вот на игру и насобирали. Команда есть.

Также в эти дни в зале «Труда» прошел еще один интересный турнир. В финале регионального проекта «Мини-футбол в вузы» чемпионами стали игроки сельхозакадемии. Они завоевали путевку на всероссийский финал. Кстати, инспекторы из межрегиональной федерации высоко оценили работу судейского корпуса. Ведь на большинстве игр работали иркутские и ангарские рефери.