Миллион рублей от Юрия Дудя выиграл иркутский благотворительный магазин «Вторник»

С 2016 года в магазине «Вторник» принимают вещи, которые стали кому-то не нужны, чтобы отдать их тем, кому они необходимы. Конкурс на своей странице в instagram известный блогер и журналист объявил в начале декабря. Социальный предприниматель Светлана Первенецкая написала там историю своего дела. А на днях выяснилось: именно ее проект вошел в тройку победителей.

Каждые два дня боксы для сбора вещей благотворительного магазина «Вторник» освобождают для новых даров. Такие шкафы наполняются быстро, в Иркутске в магазинах крупной сети супермаркетов их 11. Два стоят в Ангарске. Теперь «Вторник» сможет купить и установить еще 10 контейнеров по городу. А также приобрести электромобиль, чтобы бизнес стал еще более экологичным.

Светлана Первенецкая выиграла миллион рублей в конкурсе Юрия Дудя. Журналист попросил пользователей instagram написать в комментариях реальные духоподъемные истории о разных проектах. Под постом Юрия оставили почти семь тысяч комментариев. А 3 февраля блогер определил победителей. Среди впечатливших журналиста историй оказались и слова Светланы о том, как однажды в 2016-ом она решила дать старым вещам новую жизнь, а людям возможность получить необходимое.

Светлана ПЕРВЕНЕЦКАЯ, ОСНОВАТЕЛЬ и РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАГАЗИНА «ВТОРНИК»: Как-то дома я нашла очень много вещей, которыми не пользовалась, и я поняла, что эти вещи можно куда-то пристроить. Попробовала у себя на странице в facebook их выложить. И люди откликнулись: что-то купили, что-то я просто так отдала. Но больше всего комментариев было на тему: нам тоже некуда деть вещи. И тогда я поняла, что нужно открыть благотворительный магазин.

Все собранные вещи привозят на склад. Недавно для него сняли новое помещение площадью 160 квадратных метров.

Нина АВАЛИШВИЛИ, ПРОДАВЕЦ и СОРТИРОВЩИК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАГАЗИНА «ВТОРНИК»: Сортируем на вещи, которые возьмем в магазин, это не более 5%, на вещи, которые мы отдадим на гуманитарные склады, где их получат жители области и Иркутска малообеспеченные, многодетные, лица без определенного места жительства. И ветошь, которую получат зоопарки, приюты для животных. Работа есть всегда, бывает так, что нам не хватает рук, но, тем не менее, мы можем иногда привлекать волонтеров из тех организаций, которым мы отдаем.

Часть средств от продажи вещей в социальном магазине тратят на благотворительность: помогают фонду «Дети Байкала», приютам для животных. К слову, даже пакеты здесь используют повторно: продают одежду в тех же упаковках, в которых ее принесли дарители.

Светлана ПЕРВЕНЕЦКАЯ, ОСНОВАТЕЛЬ и РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАГАЗИНА «ВТОРНИК»: Относятся по-разному все. Есть и любители секонд-хэнда, которые прямо специально приходят и ищут какие-то вещи необычные, уникальные. Есть люди, которым просто нужно сэкономить, и они приходят купить вещи подешевле. А есть такие, которые заходят, говорят: ой, а что это у вас, секонд-хэнд? Разворачиваются и уходят.

И все же у секонд-хэнда есть свои поклонники. Где еще можно купить постельное белье или джинсы за 100 рублей? А порой здесь находят раритетные или абсолютно новые вещи. Иногда здесь встречаются не просто новые вещи, но и специально созданные для благотворительного магазина «Вторник». Вот, например, кто-то заботливо связал и положил в бокс такие детские носочки. Адреса пунктов приема вещей и благотворительных магазинов «Вторник» можно найти на сайте вторникбокс.рф.

И еще о двух победителях конкурса Юрия Дудя. Иван Бакаидов — программист из Санкт-Петербурга с диагнозом ДЦП. Парень создает бесплатные приложения, чтобы помочь людям с нарушениями речи полноценно общаться. И липецкий серфер Стас Жариков, который построил серф-базу на реке Дон среди берез и камышей.