Михаил Щапов призвал помочь многодетным семьям

Не остаться в стороне может каждый, кто готов помогать. С таким призывом — помочь многодетным семьям, которым сейчас финансово сложно, — выступили совместно общественные организации «Мамочки и папочки», «Берегиня» и депутат Государственной Думы Михаил Щапов. Общественники много лет работают с многодетными семьями и понимают, как остро они сейчас нуждаются в продуктах, масках, лекарствах. Также в семьях, где трое и больше детей, порой не хватает компьютеров и смартфонов для дистанционного обучения.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вот что я предлагаю. У многих из нас есть ненужные телефоны или планшеты. Так бывает, купили новый, а старый остался. И если вы знаете многодетную семью, отдайте это им. Кто может помочь продуктами, помогите.

Напомним, что Михаил Щапов ранее направил в правительство России письмо о необходимости поддержать многодетные семьи: компенсировать каждому родителю потерянный доход из-за эпидемии в размере 100 процентов, помочь таким семьям электронными устройствами, масками, перчатками и дезсредствами. Все необходимое для нуждающихся многодетных семей вы можете оставить в приемной Михаила Щапова по адресу: г. Иркутск, улица Горького, 31, офис 118. А затем волонтеры общественных организаций «Берегиня» и «Мамочки и папочки» распределят эту помощь.