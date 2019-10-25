Межвузовский юридический конкурс имени Михаила Розенберга завершился в Иркутске

Очный этап впервые провели в Восточной Сибири. И он собрал студентов-будущих юристов из разных городов страны. Чья команда оказалась лучшей в разрешении арбитражных споров, расскажем далее.

Так выглядят игровые поединки в виде арбитражных заседаний, в которых перед составом из опытных арбитров выступает команда истца и команда ответчика. Очный этап межвузовского юридического конкурса собрал участников из Иркутска, Кемерова, Тюмени, Владивостока, Нижневартовска, Екатеринбурга. В Восточной Сибири он проходит впервые. Студенты готовились к нему полгода: писали меморандумы за истца и ответчика. А сейчас, рассматривая реальные дела, федеральные эксперты не просто участвуют в рассмотрении дела, но и дают рекомендации, профессиональные и жизненные советы будущим юристам.

Вячеслав ЯКОВЛЕВ, ФИНАЛИСТ МЕЖВУЗОВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КОНКУРСА им. М. РОЗЕНБЕРГА: Мы с нашей группой на втором курсе магистратуры и в этом году будем писать магистерскую, и будет самое полное высшее образование. Практика — всегда хорошо. Для студентов юридического вуза это очень важно.

Организовал конкурс юридический институт госуниверситета при поддержке торгово-промышленных палат России и Восточной Сибири. Как отмечает доктор юридических наук, вице-президент торгово-промышленной палаты страны Вадим Чубаров, третейское разбирательство не основной курс, который преподают в высших школах. Поэтому и важность конкурса достаточно высока.

Вадим ЧУБАРОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ: Настоящий судья — это судья, который поработал по профессии, знает жизнь, который знает, как в этой жизни разрешаются споры. И у арбитров точно так же. Поэтому дети, когда закончат институт, у нас есть институт докладчиков, они могут учиться писать документы, слушать стороны, а потом из них вырастают хорошие арбитры.

Чуть больше двух лет назад в Иркутской области создали одно из первых отделений Международного коммерческого арбитражного суда. Его значительное преимущество — это, например, скорость рассмотрения споров. Для того чтобы популяризировать эту работу, познакомить с ней бизнес-сообщество, в этот процесс включилась торгово-промышленная палата Восточной Сибири, и, в том числе, решили поддержать межвузовский конкурс.

Алексей СОБОЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: Пока у наших бизнесменов нет практики работы с этим судом, и вот появляется такая возможность. При этом, что хорошо и интересно, этот суд занимается не только международными делами, но и участвует в разрешении внутренних споров. Не каждый международный коммерческий суд этим правом обладает. Думаю, та практика, которая уже имеется в работе этого суда в Иркутске, она позитивна.

Победителей, как отметили на церемонии награждения, выбирали по умению вести командную игру, быстроте реакции при ответах на вопросы. Главный приз получили иркутяне, команда магистров юридического института ИГУ. Также жюри учредило отдельный приз лучшему игроку финала. Им стал Вячеслав Яковлев из команды победителей.