Международный турнир по самбо «Кубок Байкала» стартовал в Иркутске

Более 100 спортсменов из 16 стран собрались в Иркутске. Международный турнир по самбо «Кубок Байкала» стартовал во дворце спорта «Труд». Выступают сильнейшие спортсмены со всего мира. Впервые среди участников два бойца из-за океана. О том, как прошли соревнования, которые с каждым годом набирают популярность, расскажем далее.

Где еще в России вы сможете увидеть триумф призера Панамериканских игр? Канадец Лиам Макфэдьен завоевал серебро чемпионата Панамерики 2019 по боевому самбо. На «Кубке Байкала» он побеждает без боя. Соперник даже не вышел на ковер. Но титулованный канадец здесь далеко не единственный спортсмен, за которым стоит пристально наблюдать. Израильтянин Тариэл Абасов выступает в России не впервые. Говорит, готовясь к встрече с соперниками, он даже старается освоить их язык. Ведь нужно понимать ход их мыслей до мельчайших деталей. Спарринг напряженный. Сначала противник пытается уложить Тариэла на обе лопатки, потом выскальзывает из не самых дружественных объятий, но израильский спортсмен все-таки ставит победную точку. Тем не менее, боец не спешит радоваться: важнейшие поединки впереди.

Тариэл АБАСОВ, УЧАСТНИК «КУБКА БАЙКАЛА»-2019 (ИЗРАИЛЬ): Хороший соперник. Пытался сделать все, что могу. Турнир очень важен, потому что помогает подготовиться к чемпионату мира, выявить ошибки, которые у меня есть, над ними буду работать перед чемпионатом мира.

В Иркутской области интерес к самбо становится шире с каждым годом. Сюда приезжают и официальные лица этого вида спорта. А старший тренер сборной России Александр Конаков признается: многие участники, которые здесь представляют нашу страну, — уже потенциальные кандидаты в главную команду России.

Александр КОНАКОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ по САМБО: Наша задача — посмотреть на спортсменов, потому что скоро у нас будет чемпионат мира в Корее. Здесь выступают несколько первых номеров из главной команды страны и спортсмены из сибирского региона. Здесь две задачи: отсмотреть спортсменов наших и пригласить иностранцев, чтобы уровень самбо рос во всем мире.

Соревнования будут проходить один день. Спортсмены выступят в 9 весовых категориях. «Кубок Байкала» для лучших — это возможность хорошо подготовиться к чемпионату мира, а для начинающих — повод громко заявить о себе.