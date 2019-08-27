Международный «Кубок Байкала» по боевому самбо категории «Б» пройдет в Иркутске

Международный «Кубок Байкала» по боевому самбо категории «Б» пройдет в Иркутске

27.08.19

Более 100 спортсменов из 15 стран встретятся в Иркутске. Международный «Кубок Байкала» по боевому самбо категории «Б» пройдет 3 сентября во дворце спорта «Труд». В предстоящем турнире впервые примут участие два самбиста из-за океана. Канадец Торин Макфэдьен — двукратный чемпион Панамоамериканских игр 2019 года в весе до 52 кг и его брат Лиам Макфэдьен, который завоевал серебро в весовой категории до 62 кг. Интерес к виду спорту в Иркутской области растет с каждым годом. После соревнований организаторы надеются увеличить количество самбистов в регионе.

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