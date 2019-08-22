Международный конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале» открылся в Иркутске

«Звезды детской хирургии на Байкале». Сегодня в Иркутске начал работу уже 11 по счету международный конгресс с таким названием. К нам приехали ведущие специалисты из США, Израиля, Японии, Германии, а также лучшие хирурги России. В течение двух дней они будут обсуждать методы лечения, а также операции на внутренних органах. В конгрессе участвуют 200 человек. И проходит он в новом формате, когда на тему одного и того же заболевания высказываются не только детские хирурги, но и взрослые. Как говорят организаторы, своеобразный баттл между специалистами.

Юрий КОЗЛОВ, ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ ХИРУРГ СФО:

Мы ищем новые подходы к лечению одних и тех же самых заболеваний: острый аппендицит, холецистит, заболевания поджелудочной железы, желудка. В некоторых областях есть прорывные направления у взрослых хирургов, в некоторых у детских. И взрослые это признают.

Игорь ХАТЬКОВ, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК:

Такое вот объединение, сравнение методик. Где-то что-то у детей лучше получается, где-то у взрослых. А вдруг это окажется удобным, правильным и выгодным для пациентов. Такое вот в одном зале смешение. Это формат новый, я такого не видел раньше. И мне кажется, что он очень много дает.