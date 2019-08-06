Международный инновационный форум «RASIA BAIKAL 2019» стартовал в Иркутске

Развитие, инвестиции, цифровая экономика. Это темы Международного инновационного форума «RASIA BAIKAL 2019». Он стартовал сегодня в Иркутске. В программе заявлены 50 спикеров из 15 стран мира, а также мастер-классы для начинающих предпринимателей, дискуссии и интервью с бизнесменами международного уровня.

Иркутская область — территория с богатым инвестиционным потенциалом. Но, по словам участников, регион пока мало известен на международной арене. Многие представители иностранного бизнеса приехали на форум специально, хотят изучить область изнутри. Посмотреть, как здесь отлажены бизнес-процессы, чтобы потом Иркутскую область рекомендовать в качестве инвестиционной площадки.

Ханс Д ХЁН, ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР, EMERGING ASIA CAPITAL MARKET: На данный момент у нас нет никаких договоренностей с потенциальными инвесторами. Мы сейчас находимся на стадии изучения рынка. Но есть сферы, которые нас интересуют. Это инфраструктура, логистика и минеральные ресурсы. Сергей МАЯРЕНКОВ, МОДЕРАТОР СЕССИИ ФОРУМА «RASIA BAIKAL 2019»: Это самый желаемый результат, чтобы на полях форума случались такого типа знакомства, когда люди становились партнерами. И очень воодушевляюще, что первые сделки начинают формироваться.

Одной из главных организаторы называют образовательную составляющую форума. Панельные дискуссии, мастер-классы, интервью. Колоссальный объем знаний и практических решений представляют спикеры — ведущие бизнесмены разных стран.

Александр ШУЛЬГИН, ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА «RASIA BAIKAL 2019»: Люди региона, молодые ребята, студенты могут получить доступ к информации, могут получить опыт, навыки от успешных людей, от первоисточников, и это весьма ценно.

В программе форума три рабочих дня. Завтра обсудят будущее туризма, индустрии развлечений и интернета. Третий день форума посветят экономике будущего — блокчейну, а также рынку криптовалют. Обсудят перспективы развития майнинга на примере Иркутской области, будущее цифровых активов. На дискуссиях саммита выступят представители Японии, Китая, Африки.