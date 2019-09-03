Международный форум спецназа России начал свою работу в Приангарье

Открытие традиционно началось с возложения цветов к памятнику иркутянам, которые погибли при исполнении воинского долга. Это событие приурочили ко дню памяти жертв теракта в Баслане. Форум проводят по инициативе участников и ветеранов боевых действий. За прошедшие годы на нем побывали более 7 тысяч человек, провели 192 урока мужества. Открыты мемориальные комплексы и доски в Иркутске и Слюдянском районе. Форум этого года посвятили 80-летию победы в сражении на Халхин-Голе. В мероприятиях примут участие ветераны России, ближнего зарубежья, а также Монголии и Китая.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Очень хорошо, что форум проводится уже 15 раз. И это говорит об очень высокой востребованности идеи патриотического воспитания молодежи. Огромное спасибо всем вам, идейным вдохновителям и организаторам мероприятия, которое проходит сегодня.