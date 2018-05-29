Международная выставка «SibWoodExpo» пройдет в Иркутске

Соглашение об этом подписали выставочный комплекс Приангарья «Сибэкспоцентр» и немецкая компания «Дойче Мессе АГ».

Новое мероприятие продолжит традиции традиционной выставки «Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение», которая проходит в Иркутске уже в 25-ый раз. Поддержка европейской компании позволяет придать ей статус международной.

Виктор КОНДРАШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Эта компания номер один в Мире, добиться ее внимания и участи в выставке — дорогого стоит. мы шли к этому долго. Для лесопереработчиков нашей области будет очень хорошим подспорьем. Мы задали параметры — подготовка кадров,система обучения,для нас очень важна система пожаротушения, учета древесины. Мы работаем в этом направлении , но у них есть чесу поучиться.

Компания «Дойче Мессе АГ» ежегодно организует более 100 выставочных мероприятий по всему миру, в которых принимает участие около 36 тыс. компаний и более трех миллионов специалистов.