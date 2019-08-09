Метеорный поток Персеиды приглашает понаблюдать Иркутский планетарий

Самая романтическая ночь в году — ночь падающих звезд. Метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать 13 августа. Мероприятие для любителей звездного неба организует Иркутский планетарий, оно состоится в поселке Мамоны возле дома культуры с 22.00. В программе лекция о метеорном потоке, раздача информационных материалов, подсчет метеоров. Участие в наблюдениях бесплатное. Оптические приборы для этого не нужны. Метеоры — это пылинки, которые оставляют на небе яркие следы, испаряясь от трения в верхних слоях атмосферы. Это явление можно увидеть невооруженным глазом. Всем, кто захочет присоединиться, советуют взять с собой складные стулья и теплые куртки.