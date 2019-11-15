Метель накроет южные районы Иркутской области

Метель накроет южные районы Иркутской области

15.11.19

Ожидается северо-западный ветер до 20 м/с. На дорогах образуется снежный накат, гололедица. Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает автовладельцев соблюдать осторожность: отказаться от поездок на дальние расстояния, а если нет возможности их отложить, убедитесь в том, что вы подготовлены. Изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и обогрева, организованные стоянки для автомобилей. Сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. В условиях усиления ветра будьте готовы к возможным плановым отключениям электроэнергии.

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