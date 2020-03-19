Месячник по санитарной очистке начнется в Иркутске 1 апреля

Это уборка, благоустройство, озеленение, ямочный ремонт дорог. Пройдет в областном центре и традиционный единый общегородской субботник, он состоится 25 апреля. С каждым годом в нем участвуют все больше иркутян. Кроме всего прочего, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы во дворах, на спортивных и детских площадках, покрасят заборы, помоют остановочные пункты, удалят рекламу со столбов и заборов. С 1 апреля начнет работу диспетчерский пункт. По телефону 52-00-33 можно будет узнать о территориях для уборки, заказать перчатки, мусорные пакеты и транспорт.