Меньше недели осталось до окончания приема документов на предварительное голосование «Единой России»

Участие в этой процедуре — обязательное условие для кандидатов, которые намерены выдвигаться от партии на муниципальные выборы. Они пройдут в этом году 8 сентября. Сейчас в Иркутске для участия в предварительном голосовании документы подали около 100 кандидатов. Среди них Марина Балдаева. Директор Иркутского фонда «Доступная среда для инвалидов», многодетная мама.

Марина БАЛДАЕВА, УЧАСТНИК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: У меня есть планы по улучшению жизни округа. Октябрьского округа, в котором я живу. В первую очередь, я планирую и дальше помогать семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А также планирую создать небольшое мусороперерабатывающее производство, которое будет принадлежать городу. Также отремонтировать дороги, благоустроить округ. Участие в предварительном голосовании позволит мне встретиться с жителями, со своими оппонентами. Обсудить какие-то общие вопросы и включить это в свою программу.

Сейчас Марина Балдаева активно участвует в общественной жизни Иркутска. Помогает нуждающимся семьям, ветеранам. Входит в городской женсовет.