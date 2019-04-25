Меньше недели осталось до окончания приема документов на предварительное голосование «Единой России»

Меньше недели осталось до окончания приема документов на предварительное голосование «Единой России»

25.04.19

Участие в этой процедуре — обязательное условие для кандидатов, которые намерены выдвигаться от партии на муниципальные выборы. Они пройдут в этом году 8 сентября. Сейчас в Иркутске для участия в предварительном голосовании документы подали около 100 кандидатов. Среди них Марина Балдаева. Директор Иркутского фонда «Доступная среда для инвалидов», многодетная мама.

 

Марина БАЛДАЕВА, УЧАСТНИК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

У меня есть планы по улучшению жизни округа. Октябрьского округа, в котором я живу. В первую очередь, я планирую и дальше помогать семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А также планирую создать небольшое мусороперерабатывающее производство, которое будет принадлежать городу. Также отремонтировать дороги, благоустроить округ. Участие в предварительном голосовании позволит мне встретиться с жителями, со своими оппонентами. Обсудить какие-то общие вопросы и включить это в свою программу.

 

Сейчас Марина Балдаева активно участвует в общественной жизни Иркутска. Помогает нуждающимся семьям, ветеранам. Входит в городской женсовет.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.